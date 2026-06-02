Investigação

Operação conjunta da Depca e Polícia Federal identificou o suspeito após alerta internacional.

Manaus (AM) – Um professor de jiu-jitsu, de 49 anos, foi preso preventivamente em Manaus nesta segunda-feira (1º) suspeito de produzir, armazenar e compartilhar material de pornografia infantil na internet. A captura e o cumprimento de mandados de busca e apreensão foram realizados em uma ação conjunta entre a Polícia Civil do Amazonas, por meio da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), e a Polícia Federal (PF).

As investigações começaram após a polícia receber relatórios de inteligência enviados por canais de cooperação internacional. A partir desse alerta, os policiais da Depca e os agentes federais realizaram o rastreamento digital e localizaram o endereço do investigado na capital amazonense.

De acordo com a delegada Brenda Viana, o homem utilizava aplicativos de mensagens para enviar mídias ilícitas a outros usuários e detalhar práticas de abuso sexual contra uma adolescente de 14 anos. As imagens de exploração sexual eram gravadas pelo próprio professor.

Com base nas evidências coletadas, o Poder Judiciário decretou a prisão e as buscas no imóvel do suspeito. Durante o cumprimento das ordens judiciais, as equipes recolheram dispositivos eletrônicos e computadores, que foram encaminhados imediatamente para perícia técnica no Instituto de Criminalística.

O suspeito foi indiciado formalmente por produção, armazenamento e compartilhamento de pornografia infantil. A delegada explicou que o inquérito policial continua em andamento para localizar formalmente a adolescente identificada nas mídias, checar o crime de estupro de vulnerável e verificar se o professor fez outras vítimas na capital. O homem passou pelos procedimentos na delegacia e permanece à disposição do sistema penitenciário.

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