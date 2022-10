‘Não irei votar neste domingo, pagarei a multa’, diz Soraya Thronicke

A candidata à presidência da República do União Brasil, Soraya Thronicke derrotada no primeiro turno disse que não vai votar no segundo turno, conforme anúncio da assessoria.

A senadora do Mato Grosso do Sul terminou em quinto lugar com cerca de 600 mil votos.

“Não irei votar neste domingo, pagarei a multa, mas me nego, é um direito que tenho em um país democrático. O Brasil se encontra em uma encruzilhada, o que nos resta é aceitar o resultado das urnas e tocar para frente. Serei oposição, independentemente do resultado”, disse. Thronicke via assessoria. As informações são do Poder 360.

Neste segundo turno, a senadora votaria na Escola Municipal Professor Arassuay Gomes de Castro, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.

Soraya Thronicke é natural de Dourados, Mato Grosso do Sul e tem 59 anos. Ela disputou como senadora nas eleições de 2018 pela primeira vez e ganhou pelo PSL (Partido Social Liberal), hoje União Brasil.

*Poder 360

Edição Web: Bruna Oliveira

Leia mais:

Pleito ocorre de forma tranquila no Amazonas, diz TRE

Bolsonaro faz média com jogadores do Flamengo no RJ

Prefeito David Almeida vota em Manaus