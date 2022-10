Prefeitura de Manaus conclui pagamento de 90% do programa Auxílio Empreendedor

Manaus (AM) – A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi) e do Fundo Municipal de Empreendedorismo e Inovação (Fumipeq), concluiu o pagamento de 90% dos beneficiados no programa ‘Auxílio Empreendedor 2022’. No total, 3 mil empreendedores e permissionários foram selecionados para receber R$ 500, pagos em parcela única.

O pagamento iniciou na última sexta-feira (28), diretamente na conta digital social da Caixa Econômica Federal, disponibilizada pelos contemplados. Para quem ainda não recebeu, está sendo providenciada a abertura de conta no banco solicitado. Segundo o secretário executivo do Comitê de Crédito Municipal, Geison Assis, o procedimento está sendo ágil e eficiente.

“São 3 mil beneficiados e todos vão receber o valor integral. Cerca de 250 ainda não receberam pelo fato de não terem conta com o banco contratado, por isso, já estamos providenciados a abertura de conta digital para esse público. Os demais já estão com o valor disponível para saque. Esse é um benefício histórico, que vai impulsionar negócios na nossa cidade” , destacou Assis.

O programa Auxílio Empreendedor segue a Lei n° 2.915, de 21 de junho de 2022, sendo regulamentada pelo Decreto Municipal n° 5.364, de 26 de julho de 2022. Os pagamentos serão realizados por intermédio de recursos do Fumipeq.

*Com informações da assessoria

