Homem morre ao tentar roubar fio elétrico no Centro de Manaus

Manaus (AM) – Um morador em situação de rua, até o momento identificado apenas com vulgo “Buiu”, morreu após receber uma descarga elétrica e cair de uma altura de mais de 20 metros, na manhã desta quinta-feira (3), na avenida Sete de Setembro, no Centro de Manaus, zona Sul.

De acordo com informações de agentes da Guarda Municipal Metropolitana (GMM), por volta das 8h20 a equipe avistou o homem no chão, sem vida, ao lado de um prédio abandonado próximo ao pelotão da guarda.

“O nosso companheiro passou no local e viu o corpo, aí ele nos chamou e viemos verificar, quando constatamos devido aos ferimentos da cabeça que ele poderia estar sem vida. Acionamos o Samu que constatou o óbito. Depois acionamos a polícia. Moradores relatam que ele tinha o costume de roubar fiação no local”, explicou o Supervisor GMM, Walace Nogueira.

A equipe policial da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) esteve no local e comunicou os demais órgãos competentes. A perícia do Departamento de Polícia Técnica-Científica (DPTC) informou que devido a queda, o homem teve morte por traumatismo craniano, além de demais lesões no corpo.

O corpo da vítima foi removido e levado para o Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exame de necropsia e posteriormente ficará à disposição de familiares para reconhecimento.

Mortes por choque elétrico

O Amazonas chega ao segundo lugar de casos de mortes por choque elétrico, com base no relatório da Associação Brasileira de Conscientização para os perigos da eletricidade (Abracopel), em 2021.

Edição Web: Bruna Oliveira

Leia mais:

Homem é assassinado com 24 facadas na zona Leste

Eletricista morre após tomar choque elétrico em Manaus

Homem é preso em Jutaí com objetos furtados