Homem é assassinado com 24 facadas na Zona Leste de Manaus

Manaus (AM) – Um homem identificado como Gabriel Barão Filho, de 27 anos, foi morto a facadas no final da tarde desta terça-feira (1°), por volta das 16h30, na rua Raul Pavon, comunidade Novo Reino, no bairro São José Operário, Zona Leste de Manaus.

De acordo com o subtenente B. Oliveira, da 4° Companhia Interativa Comunitária (Cicom), testemunhas afirmaram que Gabriel estava chegando do trabalho, uma empresa terceirizada de limpeza pública urbana, quando recebeu uma ligação. Em seguida, foi abordado por três indivíduos que chegaram em um veículo modelo Fiat Uno, de cor prata.

“Chegamos aqui no local, o rapaz já estava agonizando com várias perfurações pelo corpo. A informação que temos é que houve uma luta corporal entre a vítima e os suspeitos, até que um deles, menor de idade, efetuou 24 golpes de faca contra o corpo de Gabriel”, destacou a autoridade policial.

Um aparelho celular, possivelmente pertencente a um dos criminosos, caiu após a ação criminosa e foi recolhido pela polícia. O subtenente destacou ainda que há a suspeita de que a vítima pode ter sido morta por ter um possível relacionamento extraconjugal.

O local do crime foi isolado pela Polícia Militar para atuação da perícia criminal. As equipes registraram fotografias que irão auxiliar nas investigações do crime.

O corpo de Gabriel foi removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML) e deve passar por exame de necrópsia antes de ser liberado aos familiares para velório e sepultamento.

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) e até o momento nenhum suspeito foi identificado.

