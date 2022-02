Veja nomes dos felizardos da Nota Premiada Manaus

MANAUS (AM) – A Prefeitura de Manaus já disponibilizou a lista dos felizardos do segundo sorteio de 2022 da campanha Nota Premiada Manaus. Os nomes dos 27 contemplados no sorteio nº 2022-15 podem ser consultados no portal oficial da campanha na internet: http://notapremiadamanaus.am.gov.br.

O sorteio aconteceria na próxima segunda, 28/2, mas precisou ser antecipado em virtude de ponto facultativo decretado no município neste dia, portanto ocorreu nesta sexta-feira, 25/2, com base nos números extraídos pela Loteria Federal na última quarta-feira, 23/2.

Premiações

A maior premiação, no valor de R$ 20 mil, será paga a Helderlan Souza, morador do bairro Lago Azul, zona Norte. Ele indicou a Casa da Criança para receber R$ 8 mil em premiação social.

Os dois prêmios de R$ 10 mil serão pagos a Luciana Pessoa e Riamy Guimarães. Eles indicaram, respectivamente, a Associação Nacer e o Abrigo Monte Salém. Cada uma receberá R$ 4 mil.

A lista completa com o nome dos ganhadores desse sorteio e as entidades indicadas está disponível no portal da campanha.