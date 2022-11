Lula recebe alta após procedimento médico para retirar lesão na laringe

De acordo com a assessoria de imprensa, o petista já recebeu alta e se recupera em casa

São Paulo (SP) – O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), passou por um procedimento médico no domingo (20) para retirar uma leucoplasia, lesão na garganta que foi diagnosticada na semana passada durante um check-up no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.

De acordo com a assessoria de imprensa, o petista já recebeu alta e se recupera em casa. O presidente eleito confirmou a informação por meio de uma publicação divulgada no Twitter. “Bom dia. Já em casa, depois de um pequeno procedimento ontem. Tudo resolvido e bem. Boa semana para todos”, escreveu junto da imagem do boletim médico.

O boletim médico de Lula informou que o procedimento realizado foi uma laringoscopia para retirada de leucoplasia da prega vocal esquerda. Também afirmou que não foi encontrado neoplasia (tumor causado pelo crescimento anormal do número de células).

A equipe que acompanhou o petista foi coordenada pelos médicos Roberto Kalil Filho, Artur Katz, Rubens Brito, Rui Imamura e Luiz Paulo Kowalski.

