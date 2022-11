Prefeitura de Manaus realiza encerramento do projeto ‘Narrativas Docentes’

As Narrativas Docentes fazem parte do projeto “Documentando a Pedagogia da Infância”

Manaus (AM) – A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), realizou o encerramento das “Narrativas Docentes na Pré-escola: (Com)partilhando experiências realizadas com as crianças da rede municipal de ensino”, no auditório da Semed, localizado no bairro Parque 10 de Novembro, zona Centro-Sul, com professoras, diretores e/ou pedagogas/os das unidades participantes.

As Narrativas Docentes fazem parte do projeto “Documentando a Pedagogia da Infância”, que visa favorecer o entendimento à professora e ao professor de Educação Infantil de que documentar na primeira etapa da Educação Básica é o hábito de fazer registros sobre as trajetórias de aprendizagem e desenvolvimento das crianças.

A publicação foi organizada em três temas sendo eles: Acolhimento no âmbito da pré-escola; Currículo Escolar Municipal no cotidiano da pré-escola e Artes na infância: explorando as múltiplas linguagens. Para cada etapa foi criado um grupo de trabalho composto por docentes representantes das sete Divisões Distritais Zonais (DDZ) da Semed.

As professoras narraram por meio de um resumo expandido uma prática pedagógica realizada para e com a criança. As participantes socializaram sua narrativa in loco com a presença de seus pares, além do pedagogo (a), gestores e demais profissionais da unidade escolar.

O diretor do Departamento de Gestão Educacional (Dege), Anézio Mar, ressaltou que é importante celebrar e também compartilhar experiências, pois isso o motiva cada vez mais entender essa linguagem e cada vez mais a avançar dentro da secretaria.

“Nossa secretária municipal de Educação, professora Dulce Almeida, tem um olhar muito especial para as nossas crianças, para a Educação Infantil e também para ajudar a Educação Especial e a gente tem avançado bastante. A gente comunica isso de forma lúdica, com muita maestria. Então, eu fico muito feliz quando eu vejo, tanto nos Centros Municipais de Educação Infantil (Cmeis), quanto nas nossas creches, atividades docentes fantásticas que tem alcançado as nossas crianças”, completou Anézio.

De acordo com a chefe da Divisão de Educação Infantil (DEI), Cláudia Regina Nazaré, esse trabalho é a prova que a Semed tem realizado a transição da Educação Infantil para o Ensino Fundamental de forma competente.

“Essa transição vai acontecer naturalmente e é isso que a gente promete através dos programas e projetos, e todos eles mediados pelos professores. Quero agradecer às professoras pelo trabalho que tem se proposto a fazer. Estamos aqui para fechar um projeto que começou e se concretizou através da assessora Paulinha”, finaliza Cláudia.

Leia Mais:

Prefeitura entrega premiações a parceiros de 2022 do Cemasp em solenidade

Prefeitura de Manaus abre cadastro para artesãos nesta quarta-feira (23)

Prefeitura de Manaus inicia Levantamento da Necessidade de Capacitação para servidores em 2023