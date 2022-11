Bares e restaurantes são denunciados por pertubação do sossego em Manaus

Manaus (AM) – Após receber denúncias de pertubação do sossego, a Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada (Seagi), coordenou, nesta sexta-feira (25), mais uma Central Integrada de Fiscalização (CIF). Ao todo, sete estabelecimentos nas zonas centro-sul e leste de Manaus foram fiscalizados.

O bar do Farofa, localizado na avenida Itaúba, foi autuado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), por falta de licenciamento ambiental e descumprimento de interdição. O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), notificou o estabelecimento por falta do auto de vistoria, e a Fundação de Vigilância Sanitária (Visa Manaus) notificou o bar por falta de licenciamento sanitário.

De acordo com o tenente-coronel Marco Antônio Gama, coordenador da CIF, o objetivo da ação foi apurar denúncias de perturbação do sossego de alguns estabelecimentos.

“A Central Integrada de Fiscalização teve como objetivo fiscalizar bares e restaurantes que foram alvos de denúncias nesta semana por moradores de áreas próximas. O objetivo é promover a segurança não só de quem está no interior do estabelecimento, mas também no entorno desses locais”, explicou o tenente-coronel.

Efetivo

Participaram da CIF, além dos órgãos da SSP-AM, a Polícia Militar do Amazonas (PMAM), Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), Secretaria de Estado de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos (Sejusc), Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) e Vigilância Sanitária Municipal (Visa Manaus).

* Com informações da assessoria

Edição Web: Bruna Oliveira

Leia mais:

PRF ampliará fiscalização nas estradas no feriado prolongado do dia 15

MPAM destaca importância da fiscalização durante período de campanha eleitoral

Wilson Lima estende poder de fiscalização ambiental a instituições de segurança pública