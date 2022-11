Ginastas do AM integram Seleção Brasileira em disputa internacional

Manaus (AM)- Levando a bandeira do estado para desafios internacionais, as ginastas Ana Carolina Pedrosa, Patrícia Moreno e Asheley Braga, embarcam neste domingo (27) rumo à cidade de Paipa, na Colômbia, onde disputarão o Campeonato Sul-Americano de Ginástica Rítmica. O trio integra a delegação brasileira da modalidade, na disputa que acontece entre os dias 28 de novembro a 5 de dezembro.

“Temos acompanhado o trabalho das atletas e sabemos dos resultados expressivos que a equipe tem trazido para nosso estado. As três ginastas treinam na Vila Olímpica de Manaus e, agora, juntamente com a Seleção Brasileira, temos certeza que será mais um momento histórico para o esporte amazonense. Essa é a primeira competição internacional de muitas que virão”, destacou Jorge Oliveira, diretor-presidente da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar).

Esta será a primeira vez que o trio irá compor a seleção brasileira disputando na categoria AC4 (de 13 a 14 anos). A edição 2022 do Campeonato Sul-Americano de Ginástica Rítmica conta com equipes de diversos países, como Argentina, Chile, Colômbia e Venezuela. A competição é organizada pela Confederação Sul-Americana de Ginástica (Consugi).

“É uma importância muito grande ter três atletas na Seleção Brasileira de Ginástica Rítmica, principalmente pela visibilidade para o estado do Amazonas. Participamos de uma seletiva com várias atletas de ponta e quando fomos convocadas ficamos felizes. Isso só mostra que nosso trabalho está evoluindo e que estamos conseguindo se manter com bons resultados” afirmou Giulia Pontes, técnica da equipe.

Treinando juntas desde os 8 anos, as amazonenses Ana Carolina Pedrosa, Patrícia Moreno e Asheley Braga disputarão com as melhores ginastas da América do Sul. Na bagagem, entre as medalhas, o trio foi campeão regional em 2017; medalha de bronze no Campeonato Brasileiro de Conjuntos em 2018; e terceiro lugar no Brasileiro em 2021.

Para Ana Carolina chegar a uma competição internacional é a realização de um sonho. “É muito gratificante saber que nosso trabalho desde o início veio trazendo resultados e, agora, vamos para nossa primeira competição internacional, é uma grande realização. Treinamos muito para esse momento e vamos dar o nosso melhor representando nosso estado e o país”, ressaltou a atleta de 14 anos.

