Mbappé faz dois e França está nas oitavas de final da Copa 2022

A França contou com seu maior craque, Mbappé, para ser a primeira seleção com vaga nas oitavas de final da Copa do Catar. O 2 a 1 contra a Dinamarca neste sábado (26) levou a equipe a 6 pontos, deixando-a muito próxima também de garantir o primeiro lugar do Grupo D.

A Austrália, que venceu a Tunísia por 1 a 0 também neste sábado, foi a 3 pontos. Pode chegar a 6 também se vencer a Dinamarca (com 2). Se a França perder para a Tunísia na última rodada, precisa tirar um saldo de seis gols de diferença para ficar na liderança da chave. Em outras palavras, é quase impossível.

Em jogo sem grandes dificuldades, a seleção de Mbappé e Griezmann foi muito melhor até abrir o placar, aos 15 do segundo tempo.

No início, como a Dinamarca se recusava a sair da defesa, o jogo começou lento, mas aos poucos o atual campeão do mundo foi se acertando. Aos 12, em cobrança de escanteio de Griezmann, a zaga tirou após desvio na primeira trave de Varane.

A França criou mais oportunidades, quase sempre com a bola passando por Mbappé. Mais recuado, ele armou algumas jogadas lá de trás, mas quando se aproximava da área era ainda mais perigoso. Aos 20, o craque puxou contra-ataque e foi derrubado por Cornelius, que levou amarelo.

Aos 30 minutos, recebeu pela esquerda e entrou na área, cortou o dinamarquês e cruzou. Koundé pegou do outro lado e bateu firme. A bola parou na zaga.

Aos 47 do primeiro tempo, Mbappé ajeitou e bateu forte, mas acertou a bola na cabeça do companheiro de equipe Giroud, que jogou como zagueiro.

Veio o segundo tempo e a França aumentou ainda mais a velocidade na frente, aproveitando que, a Dinamarca seguia recuada.

Aos 4 do segundo, Mbappé tentou o lance que só foi dar certo aos 15. Na primeira arrancou da esquerda e tocou para Dembelé, que devolveu, o camisa 10 finalizou, mas Schmeichel defendeu. Na segunda jogada parecida, o parceiro foi Theo Hernandez. Gol da França: 1 a 0.

Os franceses abriram o placar, mas começaram a dar algumas bobeiras na defesa, agora contra um time que decidiu atacar. Varane quase entregou a bola aos adversários na área aos 21 do segundo tempo. Aos 23, a Dinamarca empatou, com Christensen de cabeça, após escanteio batido por Erikesen na direita.

A França caiu de rendimento e acabou dando mais espaço para os dinamarqueses. O jogo ficou aberto, mas a Dinamarca parecia melhor na reta final.

Isso até os dois melhores franceses no jogo resolverem garantir a classificação. Aos 40, Griezmann cruza pela direita e Mbappé antecipa a marcação de Kristensen, nas costas de Schmeichel: 2 a 1.

No próximo jogo, a França pega a Tunísia e a Dinamarca encara a Austrália, com ambas as equipes com chance de ficar com a segunda vaga do Grupo G. Os dois jogos serão na próxima quarta-feira (30).

