Lewandowski marca primeiro gol em Copa e Polônia vence a Arábia Saudita

Com atuação inspirada de Szczesny e gol de Lewandowski, a Polônia venceu a Arábia Saudita por 2 a 0 neste sábado (26), e embolou de vez a situação no Grupo C da Copa do Mundo do Catar. O goleiro polonês evitou o gol dos sauditas em mais de uma oportunidade e até pegou um pênalti batido por Salem. Zielinski e Lewa, que marcou pela primeira vez num Mundial, balançaram as redes.

Com o resultado, a Polônia chega a quatro pontos, um a mais que os sauditas, e lidera o Grupo C de forma provisória. O México, que enfrenta ainda hoje a Argentina, às 16h (de Brasília), tem apenas um ponto. Os hermanos, que ainda não pontuaram no Mundial, ocupam a lanterna.

Começo agitado

Buscando a classificação inédita para as oitavas de final da Copa do Mundo, a seleção da Arábia Saudita começou com tudo. Com uma pressão forte e muita velocidade quando recuperava a bola, os sauditas assustaram os poloneses de início, e deram trabalho para o goleiro Szczesny.

A Polônia só entrou mesmo no jogo a partir da metade do primeiro tempo, mas fez o que a Arábia Saudita não conseguiu: o gol. Aos 38′, Cash fez boa jogada pela direita e tocou para Lewandowski. O camisa 9 driblou o goleiro e deu o passe para Zielinski, que chutou forte para estufar as redes de Alowais.

Cinco minutos depois, a Arábia Saudita teve um pênalti marcado ao seu favor. Al-Shehri foi derrubado dentro da área e o árbitro brasileiro Wilton Pereira Sampaio precisou da ajuda do VAR para assinalar a penalidade. Na cobrança, no entanto, Feras bateu mal e Szczesny defendeu. No rebote, Salem tentou novamente o gol, mas o goleiro polonês, inspirado, salvou.

No segundo tempo, a Arábia Saudita voltou com tudo e obrigou Szczesny a fazer grandes defesas. Foram pelo menos duas intervenções providenciais que evitaram o empate saudita.

Nos minutos finais da partida, aos 36′, Lewandowski contou com falha da zaga saudita, e saiu de frente com o goleiro. Com calma, o centroavante chutou colocado, de esquerda, para fazer o segundo da Polônia e o primeiro dele em uma Copa do Mundo. Aos 44′, Lewa quase fez mais um, de cavadinha, mas parou em boa defesa de Al-Owais.

