Wilson Lima assina ordem de serviço para obras de infraestrutura no bairro Colônia Antônio Aleixo

Obra será custeada com recursos do Governo do Amazonas, uma indicação do deputado estadual Serafim Corrêa por meio de emenda de bancada

Manaus (AM) – O governador do Amazonas, Wilson Lima, assinou, nesta quarta-feira (30), a ordem de serviço destinada à realização de trabalhos de infraestrutura no bairro Colônia Antônio Aleixo, no acesso ao futuro Parque Encontro das Águas, Zona leste da capital. O projeto é coordenado pela Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE).

O investimento do Governo do Amazonas é de, aproximadamente, R$ 4,8 milhões, uma indicação do deputado estadual Serafim Corrêa por meio de emenda de bancada, e tem prazo total para execução de cinco meses a contar da data de assinatura. Serafim participou da assinatura da ordem de serviço.

“As obras começam imediatamente com a mobilização das máquinas pela construtora responsável. Vamos realizar a pavimentação viária, construir calçadas, meio-fio e sarjeta, além de drenagem na rua Desembargador Anísio Jobim”, destacou o governador.

“Principal acesso ao futuro Parque Encontro das Águas, a rua Anísio Jobim também é bastante impactada pelo tráfego de caminhões de carga, por ser uma área próxima a vários portos, necessitando de um cuidado especial com as vias”, destacou o engenheiro civil Marcellus Campêlo, coordenador executivo da UGPE.

