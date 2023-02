Na Casa Branca, Lula e Joe Biden reforçam a defesa da democracia

Lula e Joe Biden fazem reunião na Casa Branca nesta sexta-feira (10/2); é a quinta visita do petista à sede do governo americano

Washington (EUA) – O presidentes Lula e Joe Biden se encontram, nesta sexta-feira (10), no Salão Oval da Casa Branca, em Washington. No primeiro encontro, após a posse do petista, os dois chefes do Executivo defenderam a democracia a preservação ambiental.

“O senhor sabe que o Brasil ficou quatro anos se automarginalizando. Um presidente que não gostava de manter relações com nenhum país. O mundo dele continuava e começava com as fake news, de manhã, de tarde e de noite”, disse Lula a Biden, em referência a Jair Bolsonaro. Biden riu e disse que o tema era familiar depois que Lula disse que Bolsonaro “menosprezava as relações internacionais”.

O presidente brasileiro dividiu sua fala inicial em três “problemas” que demandarão atuação conjunta dos dois países: questão climática, combate à desigualdade e nunca mais permitir a reedição de um Capitólio nos EUA ou do 8 de janeiro no Brasil. Em 2021, o Congresso americano foi invadido por trumpistas. Dois anos depois, as sedes dos Três Poderes foram invadidas no Brasil por bolsonaristas.

Lula reafirmou o compromisso brasileiro em zerar o desmatamento até 2030 e voltou a atacar o governo Bolsonaro.

“Nos últimos anos, a Amazônia foi invadida pela irracionalidade política, irracionalidade humana. Tivemos um presidente que mandava desmatar, mandava garimpo entrar nas áreas indígenas, mandava garimpar nas reservas que nós demarcávamos na Amazônia. Assumi o compromisso de que até 2030 nós vamos chegar ao desmatamento zero”, disse Lula a Biden.

Quando abordou a desigualdade social, Lula disse que a juventude negra é vítima do Estado.

“Nos Estados Unidos e no Brasil, sobretudo os jovens negros da periferia são vítimas muitas vezes da incapacidade do Estado. A meu ver, isso na periferia é a ausência do Estado com políticas públicas para garantir sonhos à juventude”.

Biden disse que era uma “honra” receber Lula de volta à Casa Branca. O presidente americano afirmou que Brasil e EUA são “democracias fortes” e que foram “duramente testadas”, mas que “prevaleceram”.

Biden recordou a conversa telefônica que teve com Lula após os ataques do dia 8 de janeiro e manifestou “apoio incondicional dos EUA à democracia brasileira e o respeito à vontade livre do povo brasileiro”. Ele declarou que EUA e Brasil precisam “permanecer juntos, rejeitar a violência política e valorizar as instituições democráticas”.

“O Estado de Direito, a liberdade e a igualdade são valores centrais e pelos quais ambos prezamos. Os nossos valores compartilhados, e os fortes laços entre os nossos povos, fazem com que Brasil e EUA estejam na mesma página, especialmente para enfrentar a mudança climática”, disse Biden.

* Com informações do site Metrópoles

