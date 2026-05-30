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Evento em Manaus reuniu lideranças nacionais e estaduais do Partido Liberal para oficializar os nomes à disputa de 2026

Os presidentes nacional e estadual do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto e Alfredo Nascimento, participaram neste sábado (30) do evento que oficializou as pré-candidaturas de Maria do Carmo ao Governo do Amazonas e de Alberto Neto ao Senado Federal.

Realizado na quadra da escola de samba Unidos do Alvorada, em Manaus, o encontro reuniu parlamentares, dirigentes partidários, militantes e apoiadores da legenda.

Lideranças reforçam apoio aos pré-candidatos

A presença de Valdemar Costa Neto e Alfredo Nascimento marcou o lançamento político dos dois nomes que o partido pretende apresentar nas eleições de 2026.

Além disso, o ato demonstrou o alinhamento entre as direções nacional e estadual do PL em torno das pré-candidaturas majoritárias no Amazonas.

Durante o evento, os dirigentes reforçaram o apoio da legenda a Maria do Carmo e Alberto Neto, que passam a representar oficialmente o projeto político do partido para a disputa eleitoral.

Evento reúne parlamentares e militância

O encontro também contou com a participação de parlamentares do Partido Liberal, lideranças regionais, representantes municipais e apoiadores.

Diante do público presente, Maria do Carmo foi apresentada oficialmente como pré-candidata ao Governo do Amazonas. Da mesma forma, Alberto Neto teve a pré-candidatura ao Senado lançada durante a programação.

Além de mobilizar a militância, o ato serviu para fortalecer a articulação política da legenda no estado.

Partido intensifica preparação para as eleições

Ao longo do evento, lideranças destacaram a importância da unidade partidária para a construção do projeto eleitoral do PL no Amazonas.

Com isso, o partido busca ampliar a mobilização de suas bases e consolidar o trabalho de organização para o próximo pleito.

Por fim, o encontro reuniu apoiadores e representantes da legenda em mais uma etapa da preparação política para as eleições de 2026.

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