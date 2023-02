Capacitação online e gratuita para o mercado de trabalho abre 2.500 vagas

Estão abertas novas vagas para o Coletivo Online, capacitação do Instituto Coca-Cola Brasil, em parceria com a Solar Coca-Cola, segunda maior fabricante do Sistema Coca-Cola do País. O curso online e gratuito está com 2.500 vagas no estado do Amazonas e é destinado a jovens de 16 a 25 anos, com renda familiar de até dois salários-mínimos e que finalizaram ou estão concluindo o Ensino Médio.

O objetivo é facilitar o entendimento sobre o mercado de trabalho, bem como direcionar a juventude a vagas de trabalho, com dicas reais e atualizadas de como fazer um currículo, como se portar em uma entrevista e até mesmo organização e planejamento financeiro.

“O início do ano vem cheio de planos e metas a cumprir e uma delas é a conquista de um emprego. E esse é o momento ideal para se inscrever no Coletivo e começar o ano com tudo “, comenta Anala Barros, Coordenadora de Sustentabilidade e Responsabilidade Social da Solar Coca-Cola.

Além de online e gratuito, o curso é realizado com duração rápida, via WhatsApp e está disponível em todo o território nacional. São, ao todo, 11 videoaulas, que podem ser maratonadas, bastando ter uma conexão à internet para conseguir receber os vídeos. Concluída a capacitação o jovem irá receber um Certificado de Conclusão para adicionar ao currículo e poderão se cadastrar em uma comunidade de vagas exclusivas de mais de 400 empregadores parceiros. Pelo menos 30% dos formandos são inseridos diretamente no mercado de trabalho por meio das empresas parceiras.

Para se inscrever é necessário cadastrar o mesmo WhatsApp que for fazer as aulas, através deste link: https://bit.ly/SOLAR2023

Coletivo ‘Mover’

Além do Coletivo Online, o Instituto Coca-Cola Brasil também abre inscrições para o Coletivo MOVER. A capacitação é uma parceria entre o Instituto Coca-Cola Brasil e o MOVER (Movimento pela Equidade Racial) focada exclusivamente nos jovens negros e negras do país.

Além das 11 aulas, certificado de conclusão e oportunidade de entrar na comunidade de vagas exclusivas, os jovens contarão com 5 aulas exclusivas a mais focadas na temática racial para o mercado de trabalho. O curso pode ser feito de qualquer lugar e a qualquer momento também através do WhatsApp. As vagas são limitadas e as inscrições devem ser feitas aqui: https://bit.ly/3XGOrit

Atuação que gera impacto

A iniciativa Coletivo Online faz parte da Plataforma Coletivo Jovem, que tem como foco a empregabilidade de jovens de 16 a 25 anos, em situação de vulnerabilidade social. Desde o início de sua implementação, em 2009, a Plataforma já impactou mais de 350 mil jovens em comunidades brasileiras espalhadas por todos os 26 estados do país + DF, chegando a 2.413 municípios. Do total de beneficiados, mais de 99 mil tiveram acesso ao mercado de trabalho.

Sobre a Solar Coca-Cola

Entre os 15 maiores fabricantes do mundo e a segunda maior fabricante do Sistema Coca-Cola no país, a Solar Coca-Cola conta atualmente com 13 fábricas e atua em uma área que representa cerca de 70% do território brasileiro, operando na totalidade das regiões Norte, Nordeste, Estado do Mato Grosso e parte de Goiás e Tocantins. Destaque no cenário nacional como uma das maiores empresas de bens de consumo do país, a companhia conta com mais de 15 mil colaboradores(as) e é responsável pela produção e distribuição de mais de 350 produtos do portfólio da Coca-Cola e de parceiros para cerca de 400 mil pontos de venda. Com faturamento anual de cerca de R$ 9,6 bilhões, a companhia alcança 25 milhões de lares em todo país.

*Com informações da assessoria

