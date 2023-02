Suspeito envolvimento na morte de vereador em Manaus é preso em Santa Catarina

A prisão ocorreu em ação conjunta das Polícias Civis do Amazonas e de Santa Catarina

Hudison Andrade Guerreiro, de 28 anos, conhecido como “Gugu”, foi preso suspeito de envolvimento na morte do vereador de Tabatinga, Olímpio Guedes Júnior, 30, ocorrido em maio de 2022, em Manaus.

O suspeito foi capturado após uma ação conjunta das Polícias Civis do Amazonas e de Santa Catarina, no dia 16 de fevereiro deste ano, no município de Garopaba (SC).

De acordo com o delegado Ricardo Cunha, titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), a prisão se deu após as investigações apontarem que o infrator estava foragido e escondido naquele estado.

“Após tomarmos conhecimento que Hudison estava naquela localidade, entramos em contato com a polícia local, trocamos informações, e as equipes passaram a monitorar a casa em que ele estava residindo, no bairro Ouvidor, em Garopaba. Posteriormente, ele foi abordado e preso em uma parada de ônibus próximo à residência”, relatou Cunha.

O homem tinha um mandado de prisão preventiva decretado desde o dia 14 de fevereiro de 2022, pela 2ª Vara do Tribunal do Júri, do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM). Hudison está custodiado em uma unidade prisional de Santa Catarina e aguarda decisão judicial para ser recambiado ao Amazonas.

Relembre o Crime

No dia 12 de maio de 2022, a vítima estava retornando de uma lanchonete, acompanhada de amigos, quando o grupo percebeu que um veículo os seguia. Momentos depois, Olímpio foi alvo de disparos de arma de fogo, efetuados pelos ocupantes do carro. O crime aconteceu no bairro Flores, zona centro-sul de Manaus.

Casemiro Igor Barreto Bezerra, 30, também envolvido no crime, já está preso desde o dia 23 de novembro do mesmo ano, a prisão ocorreu no bairro São Jorge, zona oeste da cidade. Um outro envolvido segue sendo procurado.

Procurado

As investigações continuam para localizar o terceiro envolvido no assassinato que foi identificado como Ewerton Silva de Jesus, 24, conhecido como “Esquilo”.

Procurado Ewerton Silva de Jesus

“Quem possuir informações acerca da localização dele deve entrar em contato pelo número (92) 98118-9535, disque-denúncia da DEHS, ou pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM)”, salientou a autoridade policial”, afirmou o delegado.

