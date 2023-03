Rio Preto da Eva lança Distrito Bioagroindustrial e fortalece economia no interior do AM

A expectativa é que o Distrito gere mais de 10 mil empregos nos próximos 10 anos, no interior do Amazonas

Economia no interior do AM

Rio Preto da Eva (AM) — O município de Rio Preto da Eva lançou, na segunda-feira (27), as discussões sobre investimentos para o Distrito Bioagroindustrial (Biodarpe), durante reunião, no Caboco Chibata, com lideranças comunitárias, que reuniu mais de 600 pessoas.

Além do lançamento do Biodarpe, com as lideranças locais também foram debatidos outros investimentos, como a regularização fundiária, assistência técnica rural, escoamento da produção, recuperação de ramais, licenças ambientais e implantação de cinco Agrovilas.

O Distrito Bioagroindustrial teve sua área doada pelo Conselho de Administração da Suframa (CAS), em dezembro de 2020, e já possui aproximadamente 20 empresas cadastradas, com a expectativa de geração de mais de 10 mil empregos nos próximos 10 anos, onde serão trabalhadas a produção de polpa de frutas, processamento de medicamentos, fitoterápicos, entre outras mercadorias.

Rio Preto da Eva também recebeu investimentos fruto da parceria entre governo e prefeitura Foto: Chicão Marques

Na sua implantação, o projeto passará por estudos de impacto ambiental para criar Leis municipais com regulamento e norma de instalação das indústrias.

“O Biodarpe vem para fortalecer a economia de Rio Preto da Eva, gerar emprego para a população, transformar o município em um grande polo industrial do interior do Amazonas”, disse o prefeito de Rio Preto da Eva, Anderson Sousa.

Durante o encontro, o município de Rio Preto da Eva ainda recebeu 8 tratores, frutos da parceria entre o governo e a prefeitura para que o produtor rural possa mecanizar suas áreas e produzir alimentos, tornando o trabalho mais ágil, diminuindo esforços e custos, além de quatro pick-ups, uma motocicleta e uma lancha, para a Secretaria Municipal de Produção Rural, Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Coordenação de Distritos e Comunidades.

O evento contou com a participação de autoridades estaduais como o Secretário de Produção Rural (SEPROR), Petrúcio Magalhães, Presidente da FETAGRI/AM, Edjane Rodrigues, Diretora Superintendente do SEBRAE/AM, Ananda Carvalho, Presidente da FAEA, Muni Lorenzo, Diretor-Técnico da CIAMA, Nelson de Souza, Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE/AM), Secretaria de Estado de Governo (Segov), Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (Fieam), Zona Franca de Manaus (Suframa), além de autoridades municipais.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

No calor amazônico, economia do gelo movimenta o interior do Amazonas

Período de carnaval aquece a economia com vendas e serviços