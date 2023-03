Defesa Civil Nacional reconhece sumariamente a situação de emergência em Manaus

O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), por meio da Defesa Civil Nacional, reconheceu sumariamente a situação de emergência em Manaus (AM) nesta terça-feira (14). A medida vai agilizar o repasse de recursos para assistência, restabelecimento de serviços essenciais e reconstrução de infraestrutura pública danificada com as fortes chuvas que atingiram a cidade no último domingo (12).

Com a tempestade, 11 casas do bairro Jorge Teixeira desmoronaram, deixando oito pessoas mortas. Na segunda-feira (13), o MIDR iniciou os trabalhos na assistência à população afetada. Com o objetivo de alinhar a execução das ações de socorro, o ministro Waldez Góes entrou em contato com o senador Omar Aziz, o governador do Estado do Amazonas, Wilson Lima, e o prefeito de Manaus, David Almeida.

Além disso, foi enviada uma equipe da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, composta por seis servidores do Grupo de Apoio a Desastres (Gade), para fazer um mapeamento da área e auxiliar na elaboração do plano de trabalho.

Como solicitar recursos federais para ações de defesa civil

Cidades em situação de emergência ou estado de calamidade pública reconhecido pela Defesa Civil Nacional estão aptas a solicitar recursos do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional para atendimento à população afetada.

As ações envolvem socorro, assistências às vítimas, restabelecimento de serviços essenciais e reconstrução de infraestrutura destruída ou danificada. A solicitação deve ser feita por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres ( S2iD).

Com base nas informações enviadas, a equipe técnica da Defesa Civil Nacional avalia as metas e os valores solicitados. Com a aprovação, é publicada portaria no DOU com a valor ser liberado.

Capacitações da Defesa Civil Nacional

A Defesa Civil Nacional oferece uma série de cursos a distância para habilitar e qualificar agentes municipais e estaduais para o uso do S2iD. As capacitações têm como foco os agentes de proteção e defesa civil nas três esferas de governo. Confira a lista completa dos cursos.

Leia mais

David Almeida cumpre agenda com Lula em busca de investimentos para Manaus