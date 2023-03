Wilson Lima antecipa parcela do Auxílio Estadual Permanente em comemoração ao Dia da Mulher

Manaus (AM) – O governador Wilson Lima (União Brasil) anunciou que o pagamento da parcela de março do Auxilio Estadual Permanente será antecipado para esta quarta-feira (8) em comemoração ao Dia Internacional da Mulher.

A iniciativa é uma forma de valorizar principalmente famílias chefiadas por mulheres que recebem o benefício no Amazonas. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e do Cadastro Único do Governo Federal (CadÚnico) apontam que a maioria das famílias em situação de extrema pobreza, sustentadas por apenas uma pessoa, são chefiadas por mulheres.

“Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, antecipamos o pagamento do Auxílio Estadual de março. Isso porque, por recomendação minha, elas são a maioria dos beneficiários do programa. No nosso governo, de cada 10 servidores, seis são mulheres. Isso mostra a força e a competência de vocês, que estão – cada vez mais – conquistando um merecido espaço de liderança”, destacou o governador.

Essa é a terceira parcela do auxílio a ser paga em 2023. O benefício é creditado sempre no dia 15 de cada mês. O programa foi criado pelo governador Wilson Lima e é destinado a famílias em situação de pobreza e extrema pobreza. Pelo menos 300 mil famílias amazonenses recebem o benefício, que assegura crédito de R$ 150 mensais.

O Auxílio Estadual Permanente é considerado o maior programa de transferência de renda da história do Amazonas e garante segurança alimentar da população em situação de pobreza e extrema pobreza. Além de assegurar a dignidade de quem mais precisa, o programa impulsiona o aquecimento econômico.

O programa foi criado como uma resposta do Governo do Estado aos impactos sociais trazidos pela pandemia para as famílias que perderam emprego e renda. O Auxílio Estadual permanente garante mensalmente o recurso para a compra de uma cesta básica, ao mesmo tempo em que incrementa a economia dos 62 municípios.

Crédito Rosa

Em 2022, o governador Wilson Lima lançou o programa Crédito Rosa, voltado a mulheres que empreendem e atuam no mercado de trabalho (autônomas ou Microempreendedora Individual – MEI). Até o momento, 421 mulheres foram contempladas no Amazonas e mais 6 mil atendimentos foram realizados.

O Crédito Rosa é oferecido pela Agência de Fomento do Amazonas (Afeam) e conta com a parceria da Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas), por meio do Termo de Cooperação Técnica.

Os atendimentos são realizados na sede da SEAS, localizada na avenida Darcy Vargas, 77, Chapada, das 8h às 16h.

* Com informações da assessoria

