Os benefícios do hábito de jogar para a saúde mental

Desde o início dos tempos, as pessoas debatem se os jogos têm ou não efeitos positivos verdadeiros. Lamentavelmente, a maioria das pessoas sempre acreditou que os jogos são os culpados por uma variedade de problemas emocionais e físicos, mesmo que não houvesse dados científicos para apoiar esta teoria.

De acordo com alguns, é da natureza humana apontar o dedo para qualquer coisa quando há um problema, e os jogos são historicamente um alvo fácil. No entanto, os tempos mudaram e pesquisas mais confiáveis estão sendo feitas para determinar as verdadeiras vantagens dos jogos.

Nos últimos dois anos, o papel que os jogos desempenham em nossas vidas cresceu significativamente devido aos eventos globais que remodelaram nossas vidas e rotinas neste período. Isso revigorou os debates sobre os usos e efeitos dos jogos que raramente focam no lado positivo destas atividades.

No entanto, sejamos claros, há uma série de resultados positivos associados aos jogos – muitos dos quais vimos em primeira mão nos últimos anos em nossas próprias famílias e amigos. Alguns desses benefícios incluem promover estilos de vida saudáveis, aumentar a atividade social, retardar o processo de envelhecimento e tornar o participante um melhor tomador de decisões.

Uma ferramenta poderosa para o aprendizado



Pesquisas recentes descobriram que o jogo pode promover a aquisição de uma variedade de habilidades e aptidões, incluindo pensamento criativo, resolução de problemas, adaptabilidade e desenvoltura e habilidades de liderança.

A ligação entre jogos e pensamento criativo pode não ser particularmente surpreendente,

já que a maioria dos jogos exige que os jogadores desenvolvam novas soluções para diferentes problemas em um curto período de tempo. Ao jogar poker, por exemplo, um jogador deve ter um profundo conhecimento das mãos do poker e saber como jogá-las em diferentes situações de jogo.

Superar vários desafios no jogo pode promover o pensamento inovador e ajudar a desenvolver habilidades de resolução de problemas mais complexos.

Parte da razão pela qual os jogos são boas ferramentas de aprendizagem é que eles induzem um estado de fluxo. Os jogadores experimentam estados de fluxo quando os desafios do jogo são equilibrados com o nível de habilidade do jogador. Quando em estado de fluxo, os jogadores ficam hiper focados na tarefa do jogo e estão determinados a superá-la porque suas habilidades estão sendo desafiadas. É nesse estado que vários tipos de aprendizagem podem ocorrer.

Benefícios que podem alcançar a terceira idade

Homem, mulher, jovem adulto, pessoa de meia-idade – todos têm uma coisa em comum: o envelhecimento. E embora envelhecer e ficar mais sábio tenha suas vantagens, também há uma série de problemas naturais que surgem.

Mas, assim como manter uma rotina saudável de exercícios pode ajudar seu corpo a se sentir 50 quando você tiver 60, nosso cérebro também pode ser mantido “em forma”.

Na verdade, um estudo conduzido por pesquisadores da Universidade de Iowa, nos Estados Unidos, mostrou que jogar pode fazer exatamente isso. O estudo contou com 681 pessoas saudáveis com 50 anos ou mais, que foram instruídas a jogar por 10 horas durante cinco a oito semanas, e foi isso que eles descobriram:

“Mostramos que 10 horas são suficientes para retardar o declínio mental em vários anos. Vimos uma variação em todos os nossos testes, desde um mínimo de um ano e meio até cerca de seis anos e meio de recuperação ou melhoria. Se tratando de apenas 10 a 14 horas de treinamento, já é uma grande melhoria”.

Parece que executar qualquer tarefa que exija exercitar sua mente ajudará a mantê-la mais afiada, e isso inclui jogos. Se você já fez palavras cruzadas ou sudoku, já conhece os benefícios dos jogos. Estas atividades podem treinar seu cérebro, abrir novos caminhos de pensamento em seu neurônios e manter sua mente afiada, e são alguns dos hábitos saudáveis que podem contribuir para uma vida mais longeva.

Os jogos podem ajudar nas relações interpessoais

Os jogos são uma ótima maneira de promover relacionamentos sociais, especialmente online. Devido à sua interatividade, conectar-se online por meio de um jogo é diferente de se conectar socialmente online por meio de um fórum ou mídia social. Eles nos fornecem uma maneira de nos envolver ativamente com os outros, colaborar ou competir com eles e compartilhar experiências.

A socialização é um aspecto importante do nosso bem-estar. Uma das principais razões para isso é porque diminui nossa experiência de solidão, o que pode ter vários impactos prejudiciais em nossa saúde física e mental, como aumento do estresse e depressão. De fato, estudos mostraram que a solidão e o isolamento social são duas vezes mais prejudiciais à saúde física e mental de uma pessoa do que a obesidade.

As experiências compartilhadas podem fornecer um amortecedor para esses efeitos e também estão relacionadas ao aumento da auto-estima, diminuição dos sentimentos de depressão, ansiedade e isolamento e aumento do sentimento de pertencimento.

Leia mais:

Centro de Saúde Mental é inaugurado no Amazonas

Comer 3 porções de frutas por dia melhora saúde mental, sugere estudo