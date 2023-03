Idoso é encontrado enterrado com perfurações e corda no pescoço, no AM

O corpo de José Felisbelo Pereira da Silva, 73 anos, foi encontrado nesta terça-feira (28) enterrado com uma corda no pescoço e perfurações no tórax, no Lago do Sampaio, em Autazes, o (a 113 quilômetros de Manaus). Segundo a polícia, o crime teria ocorrido no sábado (25).

De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO) registrado na 39ª Distrito Integrado de Polícia (DIP), o comunicante informou que recebeu denúncias informando que a vítima havia sido encontrada enterrada e sem roupas com uma corda enrolada em seu pescoço, além de perfurações na região do tórax.

A remoção do corpo foi feita para o Hospital Deodato de Miranda Leão, localizado naquele município. A Polícia Civil investiga o caso.