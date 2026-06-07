Investigação

Motorista por aplicativo desapareceu após ser filmado por criminosos. Corpo foi localizado em área de mata na fronteira entre Brasil e Bolívia.

Porto Velho (RO) – O corpo do motorista por aplicativo Antônio Marcos dos Santos Filho, de 23 anos, conhecido como “Gordinho da Revoada”, foi encontrado, na segunda-feira (1º), após dias de buscas, encerrando a angústia de familiares e amigos que mobilizaram campanhas nas redes sociais em busca de respostas sobre seu desaparecimento.

Segundo informações divulgadas pelas autoridades, o corpo foi localizado em uma área de mata próxima à região de fronteira entre o Brasil e a Bolívia. A descoberta representa um avanço importante para as investigações conduzidas pela Polícia Civil, que agora trabalha para esclarecer a dinâmica do crime e identificar todos os envolvidos.

O caso ganhou repercussão nacional após a divulgação de vídeos que mostram os últimos momentos de vida do jovem. Nas gravações, Antônio aparece sob a vigilância de criminosos, sendo interrogado e forçado a gravar mensagens destinadas à família.

Vídeo de despedida causou comoção

Em uma das gravações, que rapidamente viralizou nas redes sociais, o motorista aparece se despedindo dos pais e afirmando que havia sido vítima de uma armadilha.

“Eu caí numa cilada. Vou morrer porque fiquei como errado nessa situação. Entrego a minha vida a Deus. Um abraço para o meu pai e para a minha mãe”, declarou.

As imagens causaram forte comoção em todo o país e passaram a ser analisadas pela Polícia Civil como parte das provas do inquérito.

Motorista de aplicativo se despede da família antes de ser executado: “caí numa cilada” pic.twitter.com/26f1dl0W9r — Portal Em Tempo (@portalemtempo) June 1, 2026

Últimos momentos foram registrados por criminosos

Outro vídeo divulgado posteriormente mostra Antônio dentro de um veículo enquanto era interrogado por homens armados. Durante a gravação, os suspeitos questionam o jovem sobre pessoas, rotas e uma suposta movimentação financeira ligada ao desaparecimento de uma carga de drogas.

Visivelmente abalado, o motorista nega qualquer participação no caso e faz um apelo para que sua família não seja alvo dos criminosos.

“Por favor, não faz nada comigo, nem com minha mulher, nem com ninguém”, diz em um dos trechos.

As investigações apontam que os criminosos suspeitavam que o jovem tivesse algum envolvimento no desaparecimento da carga, hipótese que ainda está sendo apurada pelas autoridades.

Novo vídeo mostra interrogatório de 'Gordinho da Revoada' dentro de carro antes da morte pic.twitter.com/YGAiOiIoKj — Portal Em Tempo (@portalemtempo) June 2, 2026

Quem era o “Gordinho da Revoada”

Antônio Marcos trabalhava como motorista por aplicativo em Porto Velho e era conhecido entre amigos pelo apelido de “Gordinho da Revoada”.

Após o desaparecimento, familiares iniciaram uma intensa mobilização nas redes sociais para localizar o jovem. Amigos também publicaram homenagens e mensagens de apoio à esposa dele, que está grávida.

O caso provocou grande repercussão e gerou comoção entre moradores de Rondônia e de outros estados do país.

Polícia investiga possível execução

A Polícia Civil de Rondônia trabalha com diferentes linhas de investigação. Entre elas, está a possibilidade de o crime ter sido motivado por organizações criminosas e por um suposto “tribunal do crime”.

Com a localização do corpo, os investigadores aguardam os resultados dos exames periciais para confirmar detalhes sobre a morte e fortalecer as provas já reunidas.

Além dos vídeos, depoimentos de testemunhas e informações coletadas durante as buscas também fazem parte do inquérito.

Família busca justiça

Durante os dias em que Antônio esteve desaparecido, familiares fizeram diversos apelos públicos para que o corpo fosse encontrado e pudesse receber um sepultamento digno.

Agora, a expectativa é que as investigações avancem e levem à identificação e responsabilização de todos os envolvidos no crime.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil de Rondônia.

Leia mais:

Quem é ‘Gordinho da Revoada’, motorista que apareceu em vídeo antes de ser executado

VÍDEO: ‘Gordinho da Revoada’ se despede dos pais antes de ser executado: “Caí numa cilada”

Novo vídeo mostra ‘Gordinho da Revoada’ sendo interrogado antes de ser levado para a morte