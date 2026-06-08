Polícia

Criminosos mataram a tiros o técnico em conserto de celulares Fagner Gomes de Oliveira, de 35 anos, na noite de domingo (7), no bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus.

De acordo com testemunhas, Fagner corria pela rua Amazonas para escapar dos suspeitos quando entrou na rua Tiradentes. Os criminosos o perseguiram e efetuaram pelo menos cinco disparos. A vítima caiu em frente a uma residência e morreu no local.

Por volta das 20h30, moradores ouviram uma sequência de tiros. Logo depois, encontraram Fagner caído na via pública, sem sinais vitais.

Policiais militares isolaram a área para o trabalho da perícia. Em seguida, equipes do Instituto Médico Legal (IML) fizeram a remoção do corpo.

Até o momento, a polícia não identificou os autores do crime nem a motivação do homicídio. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) conduz as investigações.