Dupla é presa com fuzil e metralhadora enquanto planejava atacar rivais em Manaus

Manaus (AM) – Dois homens foram presos pela polícia durante a “Operação Cidade Mais Segura”, na noite de segunda-feira (14) com várias armas. O flagra aconteceu na rua Augita, no bairro Tancredo Neves, na zona Leste de Manaus.

David Darllan Marinho Colares, 25 anos, e Alex da Silva Araújo, 33 anos, estavam reunidos e armados em uma laje planejando ataques a facções criminosas rivais.

A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) recebeu uma denúncia, por meio do 181, de que suspeitos estariam se reunindo para planejar um ataque a uma facção rival. Ao chegarem ao local apontado, os policiais constataram a veracidade das informações. Os criminosos estavam armados com revólveres calibre 38. Eles tentaram fugir, mas foram presos.

Questionados se haveria mais armas no local, os dois confirmaram e revelaram que estavam enterradas em uma área de mata conhecida como “favela”. Os criminosos informaram vários pontos onde, possivelmente, haveriam mais armas.

A polícia se delocou até o local e encontrou o armamento pesado – um fuzil AR15, uma submetralhadora, uma pistola e um revólver.

“Eles conduziram as equipes a uma área de mata conhecida como ‘favela’ e mostraram vários pontos ande possivelmente estariam mais armas enterradas. Após cavarem em vários pontos indicados, foram encontradas dentro de uma sacola mais armas de fogo”, relatou o relatório de Missão Policial.

Os policiais conduziram os suspeitos para o 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

