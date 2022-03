Cinco indivíduos são presos e organização criminosa é desarticulada no Amazonas

Manaus (AM) – Cinco indivíduos foram presos, nesta segunda-feira (28), com a deflagração da Operação Aircraft. Além das prisões, que desarticularam a organização criminosa, houve apreensão de armas, munições e quantia em dinheiro. A ação da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) aconteceu por meio do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), com apoio do Departamento de Polícia do Interior (DPI) e da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core).

De acordo com o delegado Rafael Allemand, diretor do Departamento, a operação teve como intuito desarticular uma organização criminosa envolvida com tráfico de drogas, da qual os infratores são membros.

“Eles utilizavam aeronaves para comercializar os entorpecentes em Manaus, Japurá, Tefé, Boa Vista e São Paulo. Durante a ação, cumprimos mandados de prisão e busca e apreensão em nome dos indivíduos, nas localidades citadas”, disse o delegado.

Operação Aircraft

Allemand destacou que a operação foi batizada com esse nome, pois a organização criminosa utilizava diversos aviões para transportar os entorpecentes no Amazonas e em outros estados.

“Vale ressaltar que, na semana passada, dois aviões foram interditados pelas polícias Rodoviária Federal e Militar, no município de Presidente Figueiredo e no aeroclube, em Manaus, respectivamente”, explicou a autoridade policial.

*Com informações da assessoria

Edição: Leonardo Sena

Leia mais:

Comissão de Sindicância da UEA inicia apuração relacionada à Operação Plastina

Cinco pessoas são presas e mais de 15 autuadas por embriaguez ao volante no AM

Babá é atraída para área de mata e executada a tiros em Manaus