Amazonas registra crescimento de 8% no número de prisões, aponta SSP-AM

Manaus (AM) – O Amazonas fechou 2021 com um crescimento no número de pessoas presas por envolvimento com a criminalidade. De acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), ao longo dos 12 meses, houve 9.693 prisões, um crescimento de 8% na comparação entre janeiro e dezembro do ano anterior.

Os números apontam que, por dia, a Polícia Militar e a Polícia Civil do Amazonas efetuaram uma média de 27 prisões de criminosos, grande parte deles envolvidos com o tráfico de drogas.

Só esse delito representou 31,3% das detenções efetuadas em 2021, que somaram 3.123 traficantes colocados à disposição do Poder Judiciário estadual.

Em janeiro deste ano, a SSP-AM divulgou que o número de prisões em 2021 no Amazonas foi de 8.056. O número aumentou, conforme os dados do Centro Integrado de Estatística da Segurança Pública (Ciesp).

A quantidade de prisões, armas e drogas são atualizadas à medida que os laudos de dezembro de 2021 são finalizados.

A alta nas prisões é reflexo da ofensiva das forças de segurança contra a criminalidade. Nas chamadas “manchas vermelhas”, as operações policiais para coibir o tráfico foram intensificadas a partir do mapeamento criminal, seja por registro de Boletins de Ocorrência, levantamentos de Inteligência e denúncias anônimas da população ao serviço telefônico 181, da SSP-AM.

“Avançamos nas zonas mais perigosas da capital para identificar e prender aqueles cidadãos que cometiam crimes e levavam intranquilidade para a nossa população. Além do trabalho de patrulhamento e investigações regulares, tivemos mais operações policiais, justamente para dar resposta a essa movimentação da mancha criminal”, salientou o secretário de Segurança Pública, general Carlos Alberto Mansur.

No ano passado, o Governo do Amazonas reforçou investimentos nas forças policiais do Estado. Houve convocação de mais de 400 policiais militares para o patrulhamento nas ruas, além da entrega de novos equipamentos, como armas e viaturas.

Essas ações fazem parte do programa Amazonas Mais Seguro, que envolve um pacote de medidas estruturantes para todo o sistema de segurança.

O combate ao tráfico de drogas é um foco de trabalho policial para redução de outros indicadores criminais, como os homicídios, por exemplo.

Cerca de 80% dos assassinatos registrados no estado se originam no comércio ilegal de entorpecentes.

Além da prisão de criminosos intermediários, as polícias também atacaram o braço econômico dessas facções criminosas, com a apreensão de grandes cargas de entorpecentes. Só no ano passado, foram 18,5 toneladas apreendidas a partir das operações policiais.

Segurança nos bairros

Outro ponto prioritário da segurança pública foi aumentar as operações policiais de prevenção e presença policial. De acordo com o secretário de Segurança, diariamente as equipes lideradas pela SSP estão em campo fazendo o reforço em pontos estratégicos da capital.

Um dos braços da pasta é a Secretaria Executiva Adjunta de Operações (Seaop), que executa a operação Cidade Mais Segura, com reforço de policiamento, apuração de denúncias da população e cumprimento de mandados de prisões judiciais em aberto.

“Diariamente, estamos nas ruas com um objetivo muito claro que é o de levar tranquilidade para as pessoas e colocar à disposição da Justiça aqueles que estão cometendo delitos. Seja através da Inteligência ou da repressão qualificada, eles estão sendo identificados e presos”, salientou o secretário.

*Agência Amazonas

Leia mais:

Cinco indivíduos são presos e organização criminosa é desarticulada no Amazonas

Presa quadrilha que sequestrou bancária em Manaus

Quatro pessoas são presas em Manaus por porte ilegal de arma de fogo