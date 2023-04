Drogas avaliadas em R$ 4,5 milhões são apreendidas em bote no Rio Negro

Mais de 260 quilos de entorpecentes foram apreendidos em uma embarcação no Rio Negro. Um prejuízo estimado em R$ 4,6 milhões para o crime organizado.

A apreensão foi feita pela Companhia de Operações Especiais (COE) em ação conjunta da Delegacia de Repressão a Drogas da Polícia Federal (DRE-AM), com apoio do 6° Grupamento da Polícia Militar (GPM).



Durante patrulhamento no Rio Negro, as equipes localizaram um bote com motor 15hp contendo grande quantidade de galões de combustíveis. Ao se aproximarem para realizar a abordagem, os tripulantes abandonaram o bote e fugiram.



Os policiais iniciaram revista na embarcação e encontraram vasta quantidade de entorpecentes no interior dos galões.

No total, foram apreendidas aproximadamente 226 kg de skunk, 36 kg de pasta base de cocaína, além de um bote e um aparelho celular. Todo material foi conduzido até a DRE/PF para procedimentos cabíveis.



Esta é a segunda apreensão da COE e da Polícia Federal em menos de duas semanas. No último dia 31 de março, após uma operação conjunta, as equipes apreenderam 2,9 toneladas de entorpecentes e detiveram 13 pessoas também no Rio Negro. Só no primeiro trimestre de 2023, o sistema de segurança apreendeu 10 toneladas de drogas.



Denúncias

A Polícia Militar orienta a população que ao tomar conhecimento de ações criminosas, informe imediatamente por meio do disque-denúncia 181, ou do 190.

