Restaurante oferece vagas para pessoas com deficiência em Manaus

Manaus (AM) — O McDonald’s abriu quatro vagas de trabalho para pessoas com deficiência (PCD) em Manaus. A capital amazonense conta com cinco restaurantes McDonald’s, localizados no Amazonas Shopping, Shopping Ponta Negra, Manauara Shopping, avenida Djalma Batista (esquina com a rua Pará), e na avenida Ephigênio Salles (no Park Mall).

As vagas são para atendente de restaurante e os candidatos devem ter o segundo grau concluído ou em curso. Não é necessária experiência, todos os novos colaboradores contarão com treinamentos e capacitações para desenvolver as habilidades necessárias para a função.

O olhar da companhia para empregabilidade tem foco no acesso da população jovem a uma porta de entrada para o universo profissional. No Brasil, 62% dos funcionários da rede têm menos de 24 anos de idade e muitos estão em sua primeira experiência profissional, o que consolida o McDonald’s como um grande gerador de trabalho para jovens no país.

Os colaboradores da companhia contam com benefícios como vale-transporte, alimentação no restaurante, seguro de vida, programas de saúde e bem-estar e plano de carreira. Além disso, o McDonald’s opera sob a filosofia Cooltura de Serviço, que incentiva que cada indivíduo se sinta à vontade para se expressar conforme se identifique e se sinta bem, desde cabelo, maquiagem, acessórios, até nome no crachá, gerando bons momentos e sendo quem são.

Quem tiver interesse pelas vagas, basta enviar o currículo com o título “VAGA PCD”, para o e-mail [email protected].

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Na busca por emprego, currículo pelo celular é a saída mais utilizada pelos brasileiros