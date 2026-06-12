Copa do Mundo

Agências bancárias vão encerrar atendimento duas horas antes dos jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo; serviços digitais seguem normais

Agências bancárias terão horário especial de atendimento ao público nos dias de jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo. O horário de abertura seguirá o funcionamento habitual de cada unidade, enquanto o encerramento ocorrerá duas horas antes do início das partidas.

Encerramento varia conforme horário dos jogos

Quando o jogo começar às 14h, o atendimento ao público será encerrado às 12h. Nos casos de partidas às 16h, os bancos fecharão às 14h. Já em jogos às 17h, o encerramento ocorrerá às 15h.

Agências em locais especiais terão funcionamento próprio

Os postos de atendimento e as agências localizadas em shoppings, aeroportos e outros espaços com regras específicas terão horários definidos caso a caso. Nesses casos, os estabelecimentos informarão diretamente o funcionamento ao público.

Canais digitais seguem funcionamento normal

Os canais digitais e remotos dos bancos, como internet banking e aplicativos, continuarão funcionando normalmente durante os dias de jogos da Seleção Brasileira.

As salas de autoatendimento também permanecerão disponíveis, respeitando os horários definidos por cada instituição.

O Pix, que funciona 24 horas por dia, inclusive em feriados, poderá ser utilizado normalmente.

Febraban explica medida

Em nota, a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) informou que a medida busca conciliar o atendimento ao público com a segurança operacional das agências e o transporte de valores.

(*) Com informações da Agência Brasil

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