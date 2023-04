Igarapés do Boto e Caburi são destinos de expedições de navios de cruzeiros, em Parintins

Parintins (AM) — No mês de abril, duas expedições com turistas internacionais chegaram aos igarapés do Boto e do Caburi, na área de várzea, zona rural de Parintins (distante 369 km de Manaus). Um grupo do navio ultraluxuoso Seabourn Venture, que embarcou em Manaus, conheceu a fauna e a flora ao longo do canal de São Sebastião até Santa Rita do Boto, no dia 05 de abril. No trajeto de Iquitos – Peru à Belém – Pará, passageiros do navio de luxo Hanseatic Spirit viveram a primeira imersão na natureza realizada no furo do Caburi, na manhã do dia 19 de abril.

Com experiência em navios na “Boca da Valéria”, serra de Parintins, o subsecretário municipal de Turismo, Freyzer Andrade, foi designado pelo prefeito de Parintins, Bi Garcia, para acompanhar a expedição e promover palestra no Boto, com a participação da turismóloga da Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (AmazonasTur), Kimberly Oliveira.

Turistas estrangeiros conhecem a beleza da Amazônia Foto: Yuri Pinheiro

A Prefeitura de Parintins vai visitar a área em maio, a fim de elaborar diagnóstico do potencial, e organizar o receptivo da comunidade em preparação a temporada 2023/2024.

A natureza é o atrativo nas escalas exclusivas na rota dos navios pelo Rio Amazonas.

“A gente vem entre março e abril. Com a alteração da cheia de um ano para o outro, utilizamos sistema de satélite para poder se certificar se a água tem um bom nível nos lugares visitados anteriormente. Verificamos com dois dias de antecedência os acessos, porque os nossos zodiacs (botes de pequeno porte) tem facilidade de navegar em águas rasas”, explica o guia palestrante, catarinense Wilson Marx, residente em Alter do Chão há 33 anos.

A ‘Boca dos Botos’, como é reconhecido internacionalmente o canal de igarapé que deságua em lagos do complexo do Macuricanã, é destino dos navios há mais de quatro décadas, antes mesmo de Parintins ser roteiro oficial dos transatlânticos, conforme descreve o experiente guia de turismo amazonense, Moacir Fortes.

“Em 1972, desembarcamos pela primeira vez no Boto com um navio vindo da Antártica. Encontramos muita natureza, com grandes árvores, guaribas, camaleões”, declara.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Dois filhotes de peixe-boi são resgatados em Parintins, no interior do AM

Instituição bancária é condenada a indenizar moradora de Parintins por descontos indevidos

Instituição bancária é condenada a indenizar consumidores em Parintins, no AM