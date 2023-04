Dois filhotes de peixe-boi são resgatados em Parintins, no interior do AM

Dois filhotes de peixe-boi foram resgatados, na última semana, no município de Parintins (a 369 quilômetros da capital). Os animais foram encaminhados para tratamento em Manaus.

O primeiro filhote foi resgatado após denúncias de moradores, no dia 12 de abril. Na ocasião, equipes da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema) estavam no município para ações itinerantes do Castramóvel, quando foram comunicados que um filhote estava preso em uma malhadeira, em uma comunidade próxima.

O segundo peixe-boi foi levado até Parintins, na sexta-feira (14). Segundo moradores, ele estava em condição semelhante, na divisa entre os municípios de Nhamundá (a 383 quilômetros da capital) e Terra Santa, no Pará.

“A gente acredita que souberam do resgate do primeiro peixe-boi e que, por isso, nos acionaram também para esse segundo resgate. Um deles estava bem machucado. Fizemos todos os trâmites para trazê-los até Manaus, para que eles possam ser reabilitados”, disse o coordenador de Bem-Estar Animal da Sema, Rodrigo Dias.

Todo o resgate foi apoiado pelo Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam), responsável pelo resgate de fauna no Estado, e pela deputada Joana Darc, que estava na cidade acompanhando as ações da Unidade Móvel de Castração.

A ação também teve participação da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (Sedema) de Parintins. A Casa Militar auxiliou no traslado dos filhotes à capital, onde foram levados para tratamento no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa).

