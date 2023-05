As seis dezenas do concurso 2.588 da Mega-Sena serão sorteadas a partir das 20h (horário de Brasília), desta quarta-feira (3), no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelos canais da Caixa no Youtube e no Facebook.

De acordo com a Caixa, o prêmio principal aplicado na poupança receberá R$ 18,2 mil de rendimento no primeiro mês.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. O valor da aposta simples, com seis dezenas marcadas, custa agora R$ 5.

A Caixa Econômica Federal sorteou ontem (29) as dezenas premiadas do concurso 2534 da Mega-Sena.

Uma aposta simples de São Paulo – SP (Lotérica Santa Fé) acertou os seis números que foram: 28-36-39-44-56-60. Ela faturou sozinha o prêmio máximo no valor de R$ 131.566.946,59.

Outros 176 apostadores conseguiram acertar cinco dezenas e ganharam R$ 53.823,63 cada. A quadra premiou 12.797 apostas com valores individuais de R$ 1.057,49.

Quando será o próximo sorteio?

O concurso 2535, que terá um prêmio estimado em R$ 43 milhões, está marcado para ocorrer na próxima quinta-feira (3).

E quais são as minhas chances de ganhar na Mega-Sena?

Isso também varia de acordo com a quantidade de dezenas na sua aposta. A aposta menos que cusa (R$ 4,50), com seis números, a chance de acertar todas as bolinhas sorteadas e faturar o prêmio maior é de uma em 50.063.860.

Jogando uma dezena a mais (R$ 31,50), a probabilidade aumenta. Passa a ser de uma em 7.151.980.

Quem estiver disposto a pagar mais de R$ 22,5 mil na aposta com 15 dezenas terá uma chance em 10.003 de cravar tudo e ficar milionário.

