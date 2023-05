PL sobre doação de alimentos segue para sanção do prefeito

Manaus (AM) – De autoria do vereador Everton Assis (União Brasil), 2º vice presidente da Câmara Municipal de Manaus (CMM), o Projeto de Lei (PL) nº 606/2021, que autoriza a doação de alimentos excedentes pelos estabelecimentos comerciais de gêneros alimentícios às pessoas físicas ou jurídicas, sem necessidade de licença prévia ou autorização do Executivo Municipal, foi aprovado em 2ª discussão e segue para sanção do prefeito de Manaus, David Almeida.

“Ficamos muito felizes com a aprovação do nosso projeto de lei que vem justamente para desburocratizar a doação de alimentos às pessoas físicas e jurídicas por parte dos estabelecimentos que comercializam alimentos. Nosso PL vem justamente facilitar que esse alimento possa ser doado sem passar pela burocracia e evitar desperdícios de alimentos às pessoas que muitas das vezes só fazem uma refeição no dia”, afirmou o vereador.

O PL do vereador Everton Assis prevê no artigo 1º que “ficam os estabelecimentos responsáveis pela produção, pelo fornecimento, pela comercialização, pelo armazenamento e pela distribuição de gêneros alimentícios, sejam eles industrializados ou in natura, autorizados a doar o seu excedente para pessoas físicas ou jurídicas, sem necessidade de licença prévia ou autorização do Executivo Municipal”.

“Esperamos que o prefeito de Manaus, David Almeida, com seu espírito humanitário, sancione o mais breve possível nosso projeto, pois somente assim as empresas do gênero alimentícios terão segurança jurídica para realizar as doações de alimentos excedentes”, ressaltou o vereador.

Com a aprovação unânime por parte dos vereadores, o PL segue para sanção do prefeito de Manaus, David Almeida.

O Projeto de Lei foi subscrito pelos vereadores Bessa (SD), Caio André (PSC), Glória Carratte (PL), Kennedy Marques (PMN), Peixoto (AGIR), Wallace Oliveira (sem partido) e William Alemão (Cidadania).

*Com informações da Câmara Municipal de Manaus

