Após reajuste da Petrobras, Procon fiscaliza postos de combustíveis em Manaus

Manaus (AM) – Após divulgação da diminuição da gasolina, óleo diesel e botijão de gás, realizada pela Petrobras na terça-feira (16), postos de combustíveis começaram a ser fiscalizados em Manaus. A operação teve início na quinta-feira (18) e está sendo coordenada pelo Instituto de Proteção do Cliente (Procon-AM).

A Refinaria da Amazônia (Ream), reduziu os preços da gasolina, diesel e gás de cozinha para as distribuidoras. Os novos preços passam a valer nesta sexta-feira (19).

Os novos preços passam a valer nesta sexta-feira (19). A empresa divulgou o reajuste três dias após a Petrobras anunciar uma redução em todo o país. De acordo com a Ream, a política de preços entre as duas instituições são independentes. As distribuidoras são responsáveis ​​por vender os combustíveis aos postos e outros estabelecimentos. Esses locais repassam os valores aos consumidores. No caso da Ream, os reajustes têm impacto nos preços celebrados na parte da Região Norte, principalmente em Manaus.

