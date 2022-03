Em áudios enviados para amigos no Whatsapp, o deputado estadual e pré-candidato ao governo de São Paulo, Arthur do Val (Podemos-SP), também conhecido como "Mamãe Falei", faz diversas afirmações sexistas sobre as mulheres ucranianas. O político estava no país acompanhando a situação do conflito contra a Rússia, e chegou a afirmar que ajudou na produção de coquetéis molotov para o exército da Ucrânia.

Em áudios enviados para amigos no Whatsapp, o deputado estadual e pré-candidato ao governo de São Paulo, Arthur do Val (Podemos-SP), também conhecido como “Mamãe Falei”, faz diversas afirmações sexistas sobre as mulheres ucranianas. O político estava no país acompanhando a situação do conflito contra a Rússia, e chegou a afirmar que ajudou na produção de coquetéis molotov para o exército da Ucrânia.

Nas gravações, Arthur afirma: “elas olham e, vou te dizer, são fácei [sic] s, porque são pobres. E aqui, a minha carta do Instagram, cheio de inscritos, funciona demais, depois eu conto a história. Não peguei ninguém, porque a gente não tinha tempo, mas colei em dois grupos de ‘minas’ e é inacreditável a facilidade. Essas ‘minas’ em São Paulo, você dá bom dia e ela ia cuspir na sua cara e aqui elas são super simpáticas e super gente boa, é inacreditável”.

“Eu estou mal, eu passei agora por quatro barreiras alfandegárias, são duas casinhas em cada país. Eu juro para vocês, eu contei, foram 12 policiais deusas, que você casa e faz tudo o que ela quiser. Eu ‘tô’ mal cara, não tenho nem palavras pra expressar, se ela cagar você limpa o c* dela com a língua. Assim que esse guerra passar eu vou voltar pra cá”, continuou o deputado nos áudios, divulgados primeiramente pelo ‘Metrópoles’.

Em outro trecho, Arthur do Val afirma que seu companheiro de Movimento Brasil Livre (MBL), Renan Santos, que também esteve na Ucrânia, lhe passou orientações de como conquistar mulheres loiras na Europa.

Ouça trecho do áudio

Trecho do áudio vazado do deputado estadual Arthur do Val do MBL.Como mulher,fiquei indignada com tamanho desrespeito às mulheres ucranianas,em situação de dor pela guerra.Como Parlamentar, repudio sua viagem q em nada representa o povo brasileiro,em especial de SP q o elegeu. pic.twitter.com/rVU8UwmG33 — Bia Kicis (@Biakicis) March 5, 2022

*Com informações do SBT News