Homem é espancado até a morte e corpo jogado em igarapé no Jorge Teixeira

Manaus (AM) – Leno do Nascimento Coelho, 58 anos, foi brutalmente assassinado, por volta das 5h deste sábado (5). O crime aconteceu na rua Boto Rosa, no bairro Jorge Teixeira, zona Leste da capital.

De acordo com informações repassadas por moradores, eles ouviram gritos de um homem implorando pela vida. Porém com medo, os moradores não prestaram socorro à vítima.

Segundo a esposa de Leno, ele teria duas casas, uma localizada no ramal do Brasileirinho, e outra no local em que foi assassinado. Ela ainda relata que a vítima fazia faculdade no turno da noite, e devido sair tarde da aula dormia na casa onde foi espancado.

No local é possível ver rastros de sangue no percurso em que o homem foi arrastado, após ser assassinado dentro da própria casa.

O Instituto Médico Legal (IML) realizou a remoção do corpo da vítima. A motivação e a autoria do crime devem ser investigadas pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

