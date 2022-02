Presa quadrilha que sequestrou bancária em Manaus

Manaus (AM) – Oito integrantes de um grupo criminoso envolvido no sequestro de uma bancária de 48 anos foram presos, na noite de sexta-feira (25), pelo Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO).

O crime ocorreu na quinta-feira (24), por volta das 18h, na avenida Noel Nutels, bairro Cidade Nova, zona Norte de Manaus.

A operação contou com o apoio da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core-AM), Departamento de Inteligência de Polícia Judiciária (DIPJ/PC-AM), e Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência (Seai).

Durante a ação policial, a vítima foi resgatada em um cativeiro no mesmo bairro onde o delito aconteceu, e também foram recuperados cerca de R$ 16 mil da vítima que estava em posse dos criminosos, bem como seu veículo. Foram apreendidos ainda dois veículos utilizados no sequestro.

Foram presos, em partes distintas da cidade, Albert Bryan Matos da Silva, 22; Antônio Ociney Alexandrino da Silva, 32; Carlos Eduardo Duarte Araújo, 19; Icaro Radell Amorim Ferreira, 21; Marcos Daniel Pinto Saraiva, 21; Railson Paulo dos Santos Cardoso, 39; Reinaldo Silva de Souza, 28; e Wanderly Rodrigues da Silva Júnior, 26.

Conforme o delegado Rafael Allemand, diretor do DRCO, na ocasião do crime, a vítima estava saindo do trabalho quando foi abordada pelos infratores no estacionamento e colocada em um veículo. Em seguida, ela foi levada para um cativeiro, onde passou a noite de quinta-feira.

Já na manhã de sexta-feira, os criminosos tentaram sacar dinheiro da conta da mulher e ainda solicitaram inicialmente a quantia de R$ 80 mil para familiares, dos quais foram pagos R$ 20 mil.

“Tomamos conhecimento da ação criminosa logo pela manhã, e demos início às investigações para descobrirmos onde a mulher estaria sendo mantida, bem como identificar e prender os envolvidos no crime”, destacou Allemand.

Ainda de acordo com o diretor do DRCO, já durante a noite, os policiais conseguiram resgatar a vítima em um cativeiro no bairro Cidade Nova, zona norte, e efetuar as prisões de oito envolvidos na ação delituosa, tanto os que participaram do sequestro quanto os que transferiram e receberam o dinheiro da bancária.

“Dos R$ 20 mil que os criminosos solicitaram, conseguimos recuperar R$ 16 mil, bem como o veículo da vítima que havia sido roubado. Também apreendemos dois veículos que o grupo utilizou no sequestro”, detalhou o delegado.

Procedimentos

Todos foram autuados por extorsão mediante sequestro, roubo e associação criminosa. Eles serão conduzidos à Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde passarão por audiência de custódia e ficarão à disposição do Poder Judiciário.

*Com informações da assessoria

