Funcionárias de concessionária sofrem sequestro relâmpago em Manaus

Manaus (AM) – Duas funcionárias de uma concessionária de veículos, uma gerente de 54 anos e uma vendedora de 29, viveram momentos de terror nas mãos de criminosos, na quinta-feira (3), em Manaus.

Elas foram visitar a casa de supostos clientes, mas foram surpreendidas por bandidos que anunciaram um sequestro.

No carro da empresa, um veículo modelo Toyota Yaris, os criminosos percorreram vários bairros de Manaus e exigiam que as funcionárias pedissem um resgate da empresa no valor de R$ 50 mil.

Nervosas, as mulheres não tinham acesso a esse valores e eram obrigadas a dizer para as colegas de trabalho que estavam bem, quando questionada sobre a demora para voltar a empresa.

Os bandidos dirigiram até o bairro Petrópolis, zona Sul de Manaus, quando perceberam a presença de uma equipe da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam).

Como não conseguiram a quantia, resolveram abandonar as vítimas no bairro, com medo de serem pegos.

Eles ainda conseguiram levar um notebooks, dois Iphones e R$ 700 em espécie. As vítimas acionaram os policiais e foram conduzidas ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), na Praça 14, para prestar depoimentos.

Os bandidos continuam foragidos, usando o carro da empresa, que não possui dispositivo rastreador.

Leia mais:

Presa quadrilha que sequestrou bancária em Manaus

Amazonas registra crescimento de 8% no número de prisões, aponta SSP-AM

Presos traficantes que mataram mulher por conta da luz do farol do carro em Manaus