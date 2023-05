A região central da cidade, bastante movimentada pelo comércio, tem sofrido com constantes furtos e roubos.

Um homem conhecido como “Olho de Gato” foi morto a tiros nesta terça-feira (23), na Avenida Quintino Bocaiúva, esquina com a Joaquim Nabuco, no Centro em Manaus.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO) registrado, quando a polícia chegou ao local do crime, a vítima já estava morta com várias perfurações de arma de fogo pelo corpo.

Ainda segundo informações da polícia, os suspeitos do crime deixaram em cima do corpo do homem uma placa que dizia: “Exemplo pra quem rouba na Quintino e na Joaquim Nabuco”.

A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) também esteve no local, e confirmou a morte do homem. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).

A região central da cidade, bastante movimentada pelo comércio, tem sofrido com constantes furtos e roubos.

O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Foto: Divulgação

Leia mais

Jovem é morto a tiros e facção deixa recado em Manaus

Homem é encontrado morto dentro de carro em ramal na AM-010

Homem é encontrado morto dentro de carro após corrida de rua