Homem é encontrado morto dentro de carro em ramal na AM-010

O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado na noite de segunda-feira (3) com marcas de tiros dentro de um carro na no ramal Bons Amigos, no Km 26 da rodovia AM-010, que Manaus a Itacoatiara, no interior do Amazonas.

Segundo informações de testemunhas, o corpo do homem foi encontrado em um carro modelo Corsa Classic, com marcas de tiros. Não há informações sobre a motivação e autoria do crime.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para fazer a remoção do corpo. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM).

Leia mais:

VÍDEO: cabo da PM é morto a tiros em bar na Zona Norte de Manaus