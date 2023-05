Homem é encontrado morto dentro de carro após corrida de rua

A hipótese da equipe que prestou socorro é de que o homem de 46 anos sofreu um infarto. Ele foi encontrado debruçada no volante

João Pessoa (Paraíba) – Um homem de 46 anos morreu dentro de um carro após passal mal, na manhã deste domingo (21), no bairro de Tambaú, em João Pessoa. Conforme a Polícia Militar (PM), a vítima foi encontrada no veículo após término do evento de uma corrida de rua.

Material de corrida foi encontrado no carro, mas ainda não há confirmação de que chegou a correr. Testemunhas informaram que a vítima estava debruçada no volante, quando foi localizada.

Segundo a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que esteve no local, a hipótese é de que o homem sofreu um infarto.

O homem foi identificado como Victor Hugo José de Lima Santos e era engenheiro da Companhia de Águas e Esgotos (Cagepa). O corpo da vítima deve passar por perícia para apurar a causa da morte.

O governador da Paraíba, João Azevêdo, lamentou a morte e prestou solidariedade aos amigos e familiares em uma publicação no Twitter.

*Com informações do Metrópoles e do Portal T5

