Lula liga para Putin, recusa convite de visita à Rússia e reforça proposta de paz

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conversou com o líder da Rússia Vladimir Putin, por telefone, nesta sexta-feira (26). O mandatário brasileiro afirmou, durante a conversa, que não poderá atender ao convite para visitar o país durante a reunião do Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo, em junho.

Lula foi convidado para participar do evento em abril, durante a visita do chanceler da Rússia, Sergey Lavrov, a Brasília. Na ocasião, o chefe do Executivo federal não confirmou a agenda. Nesta sexta (26), ele avisou ao chefe do Kremlin, por ligação telefônica, que não tem disponibilidade para viajar na data.

O titular do Planalto também reiterou a posição do Brasil de conversar com os dois lados da guerra entre a Rússia e a Ucrânia para negociar o fim do conflito, que já se arrasta por mais de um ano.

Conversei agora por telefone com o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Agradeci a um convite para ir ao Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo, e respondi que não posso ir a Rússia nesse momento, mas reiterei a disposição do Brasil, junto com a Índia, Indonésia e… — Lula (@LulaOficial) May 26, 2023

Em nota, o governo russo afirmou que, durante a conversa, Lula deu “contribuições fundamentais sobre o andamento da situação na Ucrânia”.

“O presidente do Brasil compartilhou suas impressões sobre sua participação na recente cúpula do G7 e também delineou sua visão de possíveis esforços de mediação para encontrar uma solução para o conflito na Ucrânia.”

Negociação de paz

O diálogo com Putin ocorre dias após um “desencontro” entre Lula e o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, durante a cúpula do G7, no Japão. O governo brasileiro tentou negociar uma reunião bilateral entre os líderes em Hiroshima; no entanto, nenhuma das três opções oferecidas foi compatível com a agenda do ucraniano.

A reunião chegou a ser negociada, e ocorreria no domingo (21) mas o encontro acabou cancelado. Horas depois, Lula disse que esperou, porém, Zelensky não compareceu à agenda bilateral. Na terça (23), o vice-chefe de gabinete do ucraniano afirmou que “houve um conflito de agendas”.

Em março, Lula conversou com o ucraniano por vídeo, e disse ter reafirmado o desejo de criar um grupo de países neutros para intermediarem o diálogo pela paz na região. O mandatário brasileiro também enviou a Kiev o assessor especial da Presidência, Celso Amorim, no início deste mês. Amorim também esteve em Moscou, no início de abril.

O Brasil adota uma postura de neutralidade em relação ao conflito no Leste Europeu. Parceiro da Rússia em fóruns como o Brics, grupo composto por Rússia, Índia, China e África do Sul, o país é visto com bons olhos pelo Kremlin, por não fornecer armas a Kiev, como têm feito países do Ocidente.

*Com informações do Metrópoles

Leia mais:

Juros a 13,75% ao ano são “excrescência”, dispara Lula na Fiesp

“Governo está vivendo crise dos seis meses”, diz Marina Silva

STF condena Collor pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro