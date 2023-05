China se prepara para nova onda de Covid que trará 65 milhões de casos

China – A China pode estar diante de uma nova onda de Covid-19, com uma previsão de até 65 milhões de novos casos por semana, o dado foi divulgado na última segunda-feira (22) pelo epidemiologista chinês Zhong Nanshan.

As declarações foram feitas na cidade de Guangzhou, durante uma conferência científica. O especialista afirmou ao público que a onda iniciada no final de abril foi “antecipada” e que sua modelagem sugeria que a China poderia estar se aproximando de 40 milhões de infecções por semana atingindo seu pico de 65 milhões no final do mês de junho.

Em dezembro de 2022 o governo flexibilizou algumas medidas de prevenção contra a Covid, sinalizando o fim gradual das estratégias que mantiveram o país asiático isolado por conta das restrições.

China se prepara para nova onda de Covid que trará 65 milhões de novos casos.

Meios de comunicações locais estão fazendo o alerta para a nova onda do coronavírus classificando os dados epidemiológicos como ‘estouro’.

‘A pandemia de COVID-19 na China estourou novamente. De acordo com o Relatório Pandêmico Semanal do CDC de Pequim, o número de casos de COVID-19 ultrapassou o da gripe por duas semanas consecutivas e voltou a ser a doença número um com mais infecções. Muitos hospitais em Pequim, Xangai e Guangzhou também testemunham longas filas de pacientes”, dados da Spotlight on China.

*Com informações da CNN Brasil

Beijing CDC: COVID-19 cases returns to the top; Many Chinese city hospitals are overcrowded



The COVID-19 pandemic in China has broken out again. According to Beijing CDC's Weekly Pandemic Report, the number of COVID-19 cases has surpassed that of influenza for two consecutive… pic.twitter.com/GXYbIleFrk