Em reunião com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, o Governador do Amazonas, Wilson Lima, afirmou que o Estado estará à disposição para receber eventos como as reuniões preparatórias para a realização da 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP 30), que ocorrerá em Belém (PA), em novembro de 2025.

Lima pontuou que já conversou com o governador do Pará, Helder Barbalho, sobre a parceria para realização da COP 30. Mauro Vieira agradeceu o governador pela disponibilidade.

“Eu vim conversar com o ministro das Relações Exteriores para que a gente possa fazer a construção de eventos que possam ser realizados pré-COP no estado do Amazonas: as reuniões de trabalho, por exemplo, as reuniões preparatórias. Conversei com o governador Helder, do Pará, coloquei o estado do Amazonas também à disposição”, informou Wilson.

A COP-30 é um evento que reúne lideranças de governos, cientistas, organizações da sociedade civil e movimentos socioambientais de diversas regiões do mundo. A Organização das Nações Unidas (ONU) confirmou, no último dia 18, que a cidade de Belém será sede do evento, e a informação foi compartilhada pelo Presidente Lula no dia 26.

