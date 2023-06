Mecânico é preso após estuprar adolescente de 13 anos em Manaus

Um mecânico identificado como Frank Falcão foi preso durante a noite de terça-feira (6), após estuprar uma adolescente de 13 anos, no bairro Mauazinho, Zona Leste de Manaus.

A ação foi flagrada por uma mulher, que contou que foi até a casa do homem para deixar comida e viu o momento em que a adolescente estava sem roupa em um ambiente trancado com Frank.

“Fui deixar uma comida para ela e voltei pra casa porém depois voltei novamente para pedir um alicate de unha, quando abri a porta me deparei com ele e ela saiu correndo sem roupa para dentro do banheiro, e ele saiu para fora pedindo pra mim não falar”, disse a testemunha.

Os moradores da área tentaram linchar o homem. A polícia encaminhou o suspeito à Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca) para prestar depoimento. A vítima confirmou o abuso.

