Fisioterapia pélvica pode melhorar o desempenho sexual; especialista dá dicas

Manaus (AM) – Você sabia que é possível potencializar o desempenho sexual com os benefícios que a fisioterapia pélvica oferece? Muitos casais ainda não sabem que a região pélvica e a musculatura vaginal precisam de exercícios como qualquer outra área do corpo.

Conforme a fisioterapeuta pélvica Patrícia Oliveira, proprietária do consultório que leva o seu nome, localizada no Cristal Tower, Zona Centro-Sul de Manaus, o que poucas pessoas sabem é que esses exercícios podem auxiliar no desenvolvimento sexual e no conhecimento do próprio corpo, favorecendo as descobertas das melhores posições para uma relação prazerosa com o parceiro ou com a parceira.

“Quando a mulher desenvolve sua consciência perineal, através dos exercícios do assoalho pélvico ela torna-se protagonista do seu prazer”, explicou a fisioterapeuta.

Ainda segundo a especialista, o que ninguém sabe é que os exercícios pélvicos são importantes em várias fases da vida, principalmente da mulher. “Esta busca pelo prazer e pelo orgasmo pode ser aprimorada ao longo do tempo e do autoconhecimento“, ressaltou a fisioterapeuta.

Patrícia alerta que ao chegar na maturidade, é importante tratar da região do períneo, princialmente por conta da menopausa, pois assim como os demais músculos do corpo, exercitar os músculos da região pélvica pode prevenir ou tratar as incontinências urinárias.

“Exercitar os músculos do assoalho pélvico com objetivo de prevenção, tratamento ou dar um Up no desempenho sexual, só traz benefícios para as mulheres”, afirmou a fisioterapeuta.

Fisioterapeuta pélvica Patrícia Oliveira atua auxiliando pessoas para uma vida mais saudável Foto: Divulgação

Patrícia conta que, em 9 anos de profissão, já vivenciou várias histórias. Uma delas surpreendente, segundo ela, foi quando uma paciente a procurou com a queixa de dores durante a relação. “Isso estava interferindo no seu relacionamento conjugal, e foi o marido da mesma que olhando as redes sociais encontrou o meu Instagram e agendou uma consulta para a esposa, após identificada a causa e definido um tratamento personalizado. Conseguimos sucesso e eliminamos as queixas da paciente.

. Ambos sentiram muito mais prazer na relação”, disse.

Dicas para o Dia dos Namorados

A fisioterapeuta pélvica dá dicas para apimentar o Dia dos Namorados:

– Esquecer preconceitos

– Erotizar a relação

– Respeitar o limite de cada um

– Reinventar a relação

– Explorar o clitóris da companheira e os pontos sensíveis do companheiro (a)

– Usar e abusar dos lubrificantes, para maior conforto

– Experimentar posições diferentes

Exercícios

Exercícios para fortalecer a região pélvica: Contrair e relaxar a vagina e o ânus. O ideal é que sejam realizadas de 10 a 12 repetições com descanso entre elas, duas ou três vezes por dia. Mulheres e homens podem e devem realizar os exercícios para melhorar o desempenho durante a relação sexual.

“Combinar as contrações e relaxamentos do períneo com movimentos durante a relação sexual vai te surpreender”, diz.

No entanto, Patrícia adverte que para obter bons resultados é necessário consultar um fisioterapeuta pélvico para a escolha individual e personalizada dos exercícios para maximizar os resultados.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

“Pessoas que praticam sexo com regularidade são pessoas mais felizes”, explica sexólogo

Fazer sexo pode ajudar a não contrair a COVID-19, mostra estudo

Sexo oral é apontado como principal fator de risco para câncer de garganta; entenda