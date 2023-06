Jovem é assassinado a tiros no bairro Jorge Teixeira, em Manaus

Manaus (AM) – Um jovem de 18 anos, identificado como Leonan Clarido dos Santos, foi assassinado a tiros na noite deste domingo (11), na comunidade Val Paraíso, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus.

Familiares do rapaz contaram a polícia que momentos antes do crime, a vítima estava andando com outras três pessoas. Entretanto, o pai não soube informar se o filho tinha ou não ligação com o mundo do crime.

Há suspeita de que o Leonan tenha caído em uma armadilha, popularmente chamada de ‘casinha’, quando se é levado para ser executado em um determinado local.

O caso agora será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). O corpo da vitima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).

