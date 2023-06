Imagens fortes: homem russo morre após ser atacado por tubarão no Mar Vermelho

As autoridades proibiram o mergulho no local e áreas próximas

Egito – Um russo morreu após ser atacado por um tubarão enquanto nadava no Mar Vermelho, perto de um resort no Egito, segundo autoridades egípcias e russas. O caso ocorreu na tarde de quinta-feira (8). O Ministério do Meio Ambiente do Egito disse que o animal era um tubarão-tigre e que o ataque ocorreu nas águas perto da cidade de Hurghad.

Um jornal da Rússia, o NTV, afirma que o homem foi identificado como Vladimir Popov. Ele era morador de longa data do Egito e estava acompanhado da namorada que, segundo informações, não se feriu.

O Ministério egípcio informou que capturou o animal após o ataque e que estava o examinando em um laboratório para determinar o que motivou o ataque. As autoridades proibiram o mergulho no local e em praias próximas.

Um vídeo que circula nas redes sociais do suposto ataque foi filmado de longe e mostra uma movimentação na água e um homem se debatendo.

Veja o vídeo:

Homem é devorado por tubarão no Mar Vermelho; veja vídeo. pic.twitter.com/HcjCBgcz0U — Portal Em Tempo (@emtempofb) June 10, 2023

