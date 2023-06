Ossada humana é encontrada em área de mata no Novo Aleixo

Manaus (AM) – Uma ossada humana foi encontrada no final da manhã deste domingo (11), enterrada em uma área de mata nas proximidades de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) no bairro Novo Aleixo, Zona Norte de Manaus.

Moradores desconfiaram da movimentação de animais no local e acharam os restos humano, momento em que acionaran uma equipe da Polícia Militar.

Familiares de um jovem desaparecido identificado como Leonardo Fernando Botelho, estiveram no local e acreditam que a ossada possa pertencer ao corpo do rapaz, do qual não se tem notícias há pelo menos dois meses.

A perícia criminal foi até o local e realizou a remoção do material encontrado para o Instituto Médico Legal (IML), local em que exames serão realizados para saber se trata-se de Leonardo Fernando ou não.

O caso agora está sendo investigado pela Polícia Civil do Amazonas.

